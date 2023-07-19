الرئيس البرازيلي: العالم سئم الصراع الأوكراني

الوكيل الإخباري- قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن المجتمع الدولي قد بدأ يمل الصراع في أوكرانيا، وأشار إلى أهمية الجهود التي تبذلها جميع الدول لحل الأزمة.



وكانت بروكسل قد استضافت يوم أمس الثلاثاء قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي CELAC، تحدث خلالها الرئيس البرازيلي ضد التصريحات المناهضة لروسيا.

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ونقلت "بلومبرغ" عن الرئيس البرازيلي قوله خلال القمة أن العالم "قد بدأ يتعب من الأزمة"، وانتقد الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، الذي دعا خلال القمة زعماء دول أمريكا اللاتينية إلى إدانة تصرفات الجانب الروسي في الصراع بأوكرانيا.



وعلق لولا دا سيلفا على بيان بوريل بقوله: "ربما يؤدي عدم المشاركة في مثل هذه الاجتماعات إلى جعل الشباب أكثر اندفاعا، والتصرف على نحو متسرع".

روسيا اليوم