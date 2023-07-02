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الأحد، 02-07-2023 08:19 ص

السعودية الأولى عالميا بمؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي

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الوكيل الاخباري - احتلت السعودية المركز الأول عالميا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وفق تصنيف شركة "Tortoise Intelligence" التي تقيس هذا المؤشر في أكثر من 60 دولة في العالم.


ويقيس التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي أكثر من 100 معيار ضمن سبعة مؤشرات هي: الاستراتيجية الحكومية، والبحث والتطوير، والكفاءات، والبنية التحتية، والبيئة التشغيلية، والتجارة، الذي نالت السعودية فيه المركز الأول في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والمركز 31 في إجمالي مؤشرات التصنيف الصادر عن "تورتويس" وهي شركة عالمية لديها مجلس استشاري عالمي يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم.


وحققت المملكة نسبة 100% في معايير المؤشر من أبرزها، وجود استراتيجية وطنية مخصصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي بالمملكة، ووجود جهة حكومية مخصصة للذكاء الاصطناعي، ووجود تمويل وميزانية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد ومتابعة مستهدفات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي.


وقد حلت ألمانيا ثانيا والصين ثالثا في هذا المؤشر.


وكانت السعودية أنشأت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وذلك من ضمن رؤية السعودية 2030، وقد عملت الهيئة على تطوير الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي من أجل توحيد الجهود وإطلاق المبادرات الوطنية في البيانات والذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة المثلى منهما.

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روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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