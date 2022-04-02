السعودية ترحب بالهدنة الانسانية في اليمن

الوكيل الاخباري - رحبت السعودية بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بدء هدنة يتم من خلالها وقف جميع أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية اعتباراً من اليوم السبت.



وبحسب كالة الانباء السعودية، أكدت وزارة الخارجية، ترحيب السعودية ودعمها لإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة، مثنية على جهود المبعوث الخاص بإعلانه.

اضافة اعلان