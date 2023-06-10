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السبت، 10-06-2023 04:19 م

السعودية تشهد أكبر مهرجان لسباق الإبل على الإطلاق

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الوكيل الإخباري - قال الاتحاد السعودي للهجن إن مهرجان ولى العهد للهجن لهذا العام سيكون الأكبر على الإطلاق.

ونشر الاتحاد الجدول الزمني لهذه الجولة من المهرجان التي ستجري على مدار 38 يوما.

وسينطلق المهرجان في الأول من آب المقبل، بإجمالي ما يقرب من 600 سباق، وهو رقم قياسي.

بينما تنطلق سباقات الهجن في منتصف آب.

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ويهدف المهرجان، الذي سيقام في مدينة الطائف السعودية تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الترويج للهجن باعتباره جانبا مهما من الثقافة السعودية.

وتنطلق اليوم السبت على ميدان الهجن في تبوك المرحلة الأولى لسباق المفاريد 2023.

وينطلق في الـ24 من الشهر الحالي السباق الثاني تمهيدا لسباق المرحلة النهائية، التي يستضيفها ميدان الهجن في الطائف.

 




 

 


 

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