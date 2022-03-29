السعودية .. منح تأشيرة العمرة للمرأة دون مَحرَم.. بشرط

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الحج والعمرة، السماح للمرأة بأداء العمرة دون محرم، مشترطة لذلك حداً أعلى للسن التي يُسمح فيها بمنح تأشيرة العمرة للنساء القادمات من الخارج لغرض العمرة.

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