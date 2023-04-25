السودان.. مجندة سعودية تخطف القلوب- فيديو

الوكيل الإخباري- جذبت مجندة سعودية الأنظار خلال عمليات إجلاء رعايا من السودان إثر الاشتباكات المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 10 أيام.

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وانتشر مقطع فيديو يظهر مجندة سعودية تحتضن طفلا بعد وصوله من السودان إلى جدة ضمن عمليات الإجلاء.



ونشرت قناة الإخبارية السعودية المقطع وعلقت عليه بالقول: "إحدى منسوبات وزارة الدفاع تحتضن طفلا لحظة وصوله إلى جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان".