الصين.. الأرصاد الجوية تصدر تحذيرا من العواصف الثلجية

الوكيل الإخباري-أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين اليوم الاثنين، تحذيرا باللون الأزرق من عواصف ثلجية قد تضرب المناطق الشرقية من البلاد.

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وقال المركز "منذ صباح اليوم الاثنين إلى صباح يوم الثلاثاء، من المرجح أن تضرب العواصف الثلجية أجزاء من مقاطعات أنهوي وجيانغسو وتشجيانغ، مع توقع تساقط ثلوج كثيفة". وحث المركز السلطات المحلية المغربية على اتخاذ التدابير الاحترازية وتعزيز الدوريات وصيانة الطرق والسكك الحديدية ومرافق الكهرباء والاتصالات، داعيا السكان إلى البقاء في منازلهم.



وتمتلك الصين نظاما للتحذير من الطقس السيء يتألف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر وأخيرا الأزرق

بترا