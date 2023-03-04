السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

اغلاقات على طريق السلط الدائري السبت

الأمانة تدرس إجراء تغييرات جذرية على الدوار الثامن

وفاة فلسطيني بحادث سير في شمال رام الله

الضمان: ارتفاع نسبة إصابات العمل بنسبة 27.4% عام 2020

56 مليون دينار ضمن محرك الاستثمار في الأردن ستنفق العام الحالي

مقتل إسرائيليين بتحطم طائرة في النقب المحتل

الأشغال تنهي أعمال إعادة تأهيل جزء من طريق المطار

90.3 % نسبة سكان الحضر في الأردن العام الماضي

26 طالباً متوسط عدد طلبة المدارس في كل شعبة مدرسية بالأردن

الذهب ينهي الأسبوع مرتفعاً بقوة

السبت، 04-03-2023 10:26 ص

العالم الهولندي: كونوا في حالة تأهب

777777


الوكيل الإخباري - نبّه العالم الهولندي فرانك هوغربيتس العالم مجدداً، من كوارث قد تأتي قريباً ضمن سلسلة توقعاته المرعبة التي لم يتوقف عن الإدلاء بها منذ أكثر من شهر قائلا "كونوا في حالة تأهب.. فقط تأهبوا".

اضافة اعلان


فقد أعاد الفلكي المثير للجدل مشاركة تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، السبت، كاشفاً للناس أن الساعات الأربع والعشرين الماضية، كانت هناك تقلبات متعددة في الغلاف الجوي.


فقط تأهبوا
وأضاف أن تلك التقلّبات جعلت من الصعب الوصول لتقديرات معقولة حول المناطق المحتملة التي قد تضربها الزلازل. وتابع قائلاً: "كن في حالة تأهب إضافي في الأيام المقبلة.. فقط تحسباً".


وكانت توقعات هذا العالم أثارت الجدل والرعب في آن، لاسيما عبر مواقع التواصل، خصوصا بعد أن تطابقت مع الواقع، إثر ترجيحه حدوث زلزال في تركيا قبل يومين من وقوعه (في إشارة إلى كارثة السادس من فبراير).


كذلك، رجح قبل أيام قليلة حصول نشاط زلزالي أقوى في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا، قد يبلغ ذروته في 22، فأتى زلزال طاجيكستان على عمق 10 كيلومترات، وهو الأقوى خلال الأيام الأخيرة.


كما زاد من صحة توقعاته أيضاً ما سجلته شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، حيث سجلت 3 هزات أرضية متتالية بالقرب من السويس، يوم الجمعة الماضي، شعر بها سكان القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.


تشكيك بكلامه
إلا أن العديد من الخبراء وعلماء الزلزال أكدوا بشكل قاطع أنه لا يمكن على الإطلاق توقع تاريخ وقوع الزلزال، مشككين بصدقية هذا الرجل.


يذكر أن السلطات التركية كانت قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب البلاد وشمال الجارة سوريا يوم السادس من فبراير/شباط إلى أكثر من 55 ألف شخص في تركيا وسوريا.

 

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6402fa944236040985163763 (1)

نائب أوروبي يدعو للتحقيق في تفجيرات السيل الشمالي

1668666627blobid0

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب نيوزيلندا

download

شويغو يتفقد أحد التشكيلات العسكرية الروسية على خط الجبهة

زز

إصابة 5 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك

6402da4342360421c453e5ef

مصرع 10 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة

320231114717559561861

هزة ارتدادية جديدة في تركيا

أخبار متعلقة
5f78592c42360474d915b2a6

الرئيس الأذربيجاني: العالم يشهد أخطر مواجهة بين الشرق والغرب

image

تغريدتان وخريطة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجدداً

63f71704423604378d145e17

صحفي بريطاني: قرار بوتين الأخير سيغير العقد المقبل

220232174451838083903

هكذا رد العالم الهولندي على سؤال حول وقوع زلزال مدمر اليوم !

63ee2e0f4236047ea5376f00

روسيا تدخل قائمة الدول الخمس الأولى جذبا للطلاب الأجانب

63df69954236046c376e85e8

صحيفة: طول أمد النزاع في أوكرانيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة لكل العالم