العثور على مسؤول كبير في جهاز الأمن الأوكراني ميتا

الوكيل الاخباري- أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا عن العثور على مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني ميتا بمنزله في وسط البلاد.

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وفي "تلغرام"، أوضحت النيابة العامة الأوكرانية أن "زوجة ألكسندر ناكونيتشني سمعت في وقت متأخر من مساء أمس السبت، صوت رصاص صادر من شقتهما في كروبيفنيتسكي قبل اكتشاف جثة زوجها مصابة بطلق ناري في إحدى الغرف".



وأشارت النيابة العامة إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقا للتوصل إلى أسباب الوفاة، من دون إضافة أي تعليق بشأن الفرضيات التي يدرسها المحققون".



وقال المسؤول المنتخب، أندري لافروس، في "تلغرام"، إن "المسؤول انتحر بإطلاق النار على رأسه".



جدير بالذكر أن ألكسندر ناكونيتشني كان يدير المكتب المحلي لجهاز الأمن الأوكراني في منطقة كيروفوغراد منذ يناير 2021.

روسيا اليوم