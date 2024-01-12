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"العدل الدولية" تسمع رد إسرائيل على اتهامات الإبادة الجماعية في غزة

الجمعة، 12-01-2024 12:38 م

"العدل الدولية" تسمع رد إسرائيل على اتهامات الإبادة الجماعية في غزة

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الوكيل الاخباري - قال وكيل إسرائيل تال بيكر أمام محكمة العدل الدولية إن دعوى جنوب أفريقيا قدمت صورة مشوهة للأحداث.

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وأضاف بيكر أمام محكمة العدل الدولية إنه إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية فقد ارتكبت ضد إسرائيل.


ونوه أن أفعال إسرائيل في غزة هي دفاع عن النفس في مواجهة حركة حماس وان وقف العمليات العسكرية سيمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.


وتابع " جنوب أفريقيا تتمتع بعلاقة وثيقة مع حماس."


وبدأت اليوم الجمعة جلسة الاستماع الثانية بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية والتي تقدم فيها إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.


 




 

 


 

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