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الثلاثاء، 16-01-2024 11:15 ص

العراق يدين القصف الإيراني على أربيل

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الوكيل الإخباري- دان العراق "العدوان الإيراني" على مدينة أربيل، معتبرا أنه يشكل "سلوكا عدوانيا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي"، وذلك عقب تبني الحرس الثوري الإيراني القصف بالصواريخ الباليستية الذي طال مدينة أربيل شمالي العراق، والذي أسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن بغداد أدانت اليوم الثلاثاء "العدوان" الإيراني على أربيل الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في مناطق سكنية، وذلك بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم "مقر تجسس" إسرائيليا في إقليم كردستان العراق.

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وجاء في البيان أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا السلوك الذي تعتبره انتهاكا لسيادة العراق وأمن شعبه بما يشمل تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووفقا لبيان الخارجية العراقية، فقد قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق واثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الافعال المدانة.

 

وكان الحرس الثوري الإيراني شن قصفا صاروخيا، في وقت متأخر من يوم الاثنين، على ما زعم أنه "موقع تجسس" إسرائيلي بالقرب من القنصلية الأميركية في أربيل، وعلى أهداف مرتبطة بتنظيم داعش في شمال سوريا.


وقتل 4 مدنيين وأصيب 6 آخرون بعد استهداف صواريخ منطقة راقية بالقرب من القنصلية في أربيل، وفقا لمجلس الأمن التابع لحكومة إقليم كردستان العراق.


وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه إنه "دمر أحد مقرات الموساد، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، في المنطقة الكردية بالعراق".

 


 




 

 


 

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