القمة المصرية اليونانية القبرصية: القضية الفلسطينية لب الصراع في المنطقة

الوكيل الاخباري - أكدت مصر وقبرص واليونان على ان القضية الفلسطينية لا تزال لُب الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما تجلى إبان جولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أيار الماضي.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، عقب القمة الثلاثية في جولتها التاسعة التي عقدت في العاصمة اليونانية اثينا والتي تأتي في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت عام 2014 .

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