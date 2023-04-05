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الأربعاء، 05-04-2023 01:01 م

الكشف عن بطاقة الدعوة لحفل تتويج الملك تشارلز

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الوكيل الإخباري- كشف قصر باكينغهام عن الدعوة التي وجهت بشكل الرسمي لحضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وعن صورة تجمع الملك بزوجته التي تم التعريف عنها بالملكة كاميلا.

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والدعوة التي ورد أنها أرسلت إلى 2000 شخص، تدعو الضيوف لحضور "تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، في كنيسة دير وستمنستر في يوم 6 مايو 2023".

وتتميز صياغة الدعوة باللون الأزرق الملكي بأول إشارة رسمية إلى كاميلا على أنها ملكة، بدلا من زوجة الملك Queen Consort، وهي العبارة التي استخدمها قصر باكنغهام في السابق عقب وفاة الملكة إليزابيث.

 

وعن تصميم الدعوة، فإن مصدر الإلهام وراءها هو شخصية قديمة من الفولكلور البريطاني ترمز إلى الربيع والبعث من جديد تعرف باسم "الرجل الأخضر".

وتتميز الدعوة بالعمل الفني المزخرف، المطبوع على بطاقات معاد تدويرها وتحتوي على رقائق الذهب، وهي مزينة بالزهور البرية الملونة، مع رأس الرجل الأخضر كعنصر مركزي للاحتفال ببداية العهد الجديد.


ويظهر أسفل الدعوة الرسمية لحفل تشارلز الثالث، متوجا بأوراق الشجر الطبيعية وأوراق البلوط واللبلاب والزعرور والزهور البريطانية الرمزية.

 

ومن الزهور البرية التي زينت الدعوة هي زنبق الوادي، وزهرة الذرة، والفراولة البرية، والزهور الزرقاء، وغصن إكليل الجبل تكريما لذكرى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

كما زينت الدعوة بما يمثل الحياة البرية مثل النحل والفراشات. كما تظهر الأزهار في مجموعات من ثلاثة، مما يدل على أن الملك أصبح تشارلز الثالث.

 


 




 

 


 

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