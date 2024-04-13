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السبت، 13-04-2024 01:03 م

الكونغرس الأميركي يوافق على تمديد برنامج مراقبة خارجية يلقى انتقادات

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الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب الأميركي على تمديد نظام مراقبة إلكترونية دولية غالباً ما تستعين به الاستخبارات الأميركية ويلقى انتقادات من منظمات الدفاع عن الحريات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

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ويسمح هذا البرنامج للأجهزة الأمنية الأميركية بالقيام بمراقبة إلكترونية من دون طلب تفويض قضائي في كل مرة.

ويشمل البرنامج مواطنين غير أميركيين في الخارج يتم خصوصاً الاطلاع على بريدهم الإلكتروني.


وتندد منظمات مدافعة عن الخصوصية والحريات، بشكل واسع، بهذا النص المعروف باسم «الفصل 702» من قانون المراقبة الخارجية (فيسا).


في الكونغرس، يكون تمديد هذا البرنامج عادة موضع نقاشات محتدمة.


وبعد إقراره أمس الجمعة في مجلس النواب، يبقى أن يحصل النص على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لتمديده.


الشرق الأوسط

 

 

 




 

 


 

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