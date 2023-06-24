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السبت، 24-06-2023 10:06 ص

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تعلن تفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب في موسكو ومقاطعتها

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الوكيل الاخباري- أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب في مدينة موسكو ومقاطعتها، على خلفية دعوة مؤسس مجموعة "فاغنر" للعصيان المسلح.

وجاء في بيان اللجنة: "منعا لوقوع أي أعمال إرهابية، تم تفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب في موسكو ومقاطعتها، وفي فورونيج ومقاطعتها".

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إلغاء كافة الفعاليات العامة في المدينة، في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب المعلنة.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية دعوة مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة للعصيان المسلح، وزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، الذي كذّب هذه الادعاءات.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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