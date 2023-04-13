الخميس 13-04-2023
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الملك تشارلز محبط من غياب حفيديه عن حفل التتويج

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الخميس، 13-04-2023 11:18 ص

الملك تشارلز محبط من غياب حفيديه عن حفل التتويج

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الوكيل الإخباري- أفادت تقارير إعلامية بأن ملك بريطانيا تشارلز الثالث "يشعر بخيبة أمل كبيرة" لأن دوقة ساسكس ميغان ماركل وحفيديه آرتشي وليليبيت، لن يحضروا حفل تتويجه في مايو المقبل.

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وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" إن الملك "سعيد" لأن الأمير هاري سيسافر إلى المملكة المتحدة لحضور حفل التتويج، لكنه "حزين ويشعر بالإحباط لأنه لن يرى ميغان ولا حفيديه ولكنه يتفهم الوضع".

في أوائل مارس، أشار ممثل عن عائلة ساسكس إلى أنهم تلقوا مراسلات رسمية حول التتويج عبر البريد الإلكتروني، لكنهم لم يكشفوا عن قرارهم حتى يوم أمس.

ووصف بعض النقاد غياب ميغان عن التتويج بأنه "ازدراء"، لكن الكاتب الملكي أوميد سكوبي قال إن عيد ميلاد آرتشي الرابع، الذي يصادف يوم التتويج في 6 مايو، كان "وراء قرار الزوجين".

ومن غير المعروف ما إذا كان هاري سيقضي ليلة في المملكة المتحدة، ولكن إذا فعل ذلك، فليس من الواضح مكان إقامته بعد أن طلب الملك منه ومن ميغان إخلاء منزل فروغمور الريفي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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