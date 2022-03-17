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الخميس، 17-03-2022 02:38 م

الناتو: العقوبات تؤثر بشدة على الآلة الحربية الروسية

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الوكيل الإخباري-أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، أن العقوبات تؤثر بشدة على الآلة الحربية الروسية.

وقال في مؤتمر صحافي، إن شجاعة الجيش الأوكراني مصدر إلهام، مضيفاً "سنواصل دعم كييف عسكريا".
كما أضاف "وزراء دفاع الحلف بحثوا أمس تعزيز القوات الأوكرانية".

وكان أمين عام الناتو أكد، أمس الأربعاء، أن التحالف لا يعتزم إرسال جنود إلى أوكرانيا، وذلك بعد أن دعته بولندا لنشر بعثة لحفظ السلام، لكنه أشار إلى أن وزراء الدفاع في دول الحلف طلبوا من القادة العسكريين وضع خطط لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل.

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وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف "على الأرض، يجب أن يتضمن وضعنا الجديد عددا أكبر بكثير من القوات في الجزء الشرقي للتحالف، في درجة أعلى من التأهب مع المزيد من المعدات والإمدادات المتمركزة مسبقا".

 

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