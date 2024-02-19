اليابان تطلق بنجاح قمرا صناعيا لدراسة الحطام الفضائي

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Astroscale Japan عن نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي ADRAS-J إلى الفضاء، والذي مهمته جمع المعلومات عن الحطام الفضائي والنفايات الفضائية الأخرى.



وتشير الشركة إلى أن القمر الصناعي أطلق من المطار الفضائي الخاص Rocket Lab الواقع في شبه جزيرة ماهيا في نيوزيلندا.

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ويبلغ ارتفاعه 1.2 م، وعرضه 80 سم. ومزود بعدد من المحركات الصغيرة، التي تسمح له بالمناورة في الفضاء والاقتراب من قطع الحطام الفضائي والنفايات الأخرى. ويخطط بمساعدته لدراسة أجزاء من مرحلة صاروخ النقل الياباني H2A، الذي أطلق في عام 2009، والتقاط صور لها ونقل المعلومات إلى الأرض.



ووفقا لشركة Astroscale Japan، هذه هي أول مهمة في العالم للاقتراب بأمان مع الحطام الفضائي. وفي حالة نجاحها، تعتزم مواصلة تطوير التكنولوجيا لإزالة الحطام الموجود في مدار الأرض، والتعاون مع حكومات وشركات مختلف البلدان في هذا المجال.

RT