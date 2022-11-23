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الأربعاء، 23-11-2022 02:57 م

اليمن.. الاتفاق على سحب دفعة من الوديعة السعودية

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الاتفاق على سحب دفعة من الوديعة السعودية، وأشار إلى أنه سيتم التوقيع عليها رسميا يوم الأحد القادم.

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كذلك أكد رئيس الحكومة اليمنية على التزام الحكومة بحماية المنشآت النفطية من التهديدات الإرهابية للمليشيات الحوثية على حد وصفه.

وأضاف عبد الملك قائلا: "الحكومة لديها خيارات عديدة للتعامل مع المليشيات الحوثية وماضون في حماية حقوق الشعب اليمني".

وأمس أعلن البنك المركزي اليمني بعدن، عن سعر جديد للدولار بعد تراجع الريال اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقا لما تداولته وسائل إعلام يمنية.

وبلغ سعر الدولار في مزاد بيع العملة الأجنبية، 1170 ريالا للدولار الواحد، وكان سعر أعلى عطاء هو 1182 ريالا للدولار الواحد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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