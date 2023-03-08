الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

إطلاق مؤتمر التعليم الدامج في الأردن بمشاركة الجهات الوطنية والدولية

الأمانة: تركيب 5 إشارات ضوئية على دوار الشميساني قريباً

وزارة العمل تدعو الباحثين عن وظائف لحضور برنامج تدريبي في الكرك

روسيا: لا نعترف بسعر النفط المحدد من مجموعة السبع

تكليف جملا النظامي بني مصطفى رئيسا لبلدية جرش اليوم

منح دراسية وخصومات على رسوم الساعات وتقسيطها لأبناء متقاعدي الضمان

الوطنية لشؤون المرأة: الأردن بالمرتبة 67 عالميًا على مؤشر مشاركة النساء الإلكترونية

العثور على أكثر من 100 طفل مهاجر في مقطورة مهجورة في المكسيك

التعامل مع 1384 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير النقل يطلع على عمل الأرصاد الجوية

الأربعاء، 08-03-2023 10:19 ص

اليونان.. نقابات تدعو لإضراب لمدة 24 ساعة بعد حادث القطار

image (61)


الوكيل الإخباري - دعت نقابات عمالية يونانية في قطاعات الخدمة العامة والنقل العام والبحرية إلى إضراب لمدة 24 ساعة اليوم الأربعاء لدعم مطالب إنهاء سياسات الخصخصة الحكومية، بعد حادث القطار المميت الذي وقع الأسبوع الماضي.

كما تطالب أيضاً بأن تتحمل القيادة السياسية في البلاد المسؤولية عن الحادث الذي راح ضحيته 57 شخصاً، وأصيب العشرات عندما اصطدم قطار ركاب بقطار شحن، وتطالب كذلك بالتحقيق الكامل في سبب الحادث.

اضافة اعلان


واعترف مدير المحطة المناوب وقت وقوع الحادث بارتكاب أخطاء، ولكن بالنسبة للعديد من اليونانيين، تتحمل الدولة العبء الرئيسي للمسؤولية.


ووفقاً لتقارير إعلامية، كانت أنظمة السلامة والتحكم الإلكترونية تعمل جزئياً فقط أو لا تعمل على الإطلاق.


يشار إلى أن جميع الحكومات على مدى السنوات الـ 20 الماضية متهمة بإهمال السكك الحديدية.


ويأتي الإضراب في أعقاب احتجاجات مصحوبة بأعمال عنف في أثينا وسالونيك.


وأشار محللون إلى أن القطارات نفسها فقط هي التي تمت خصخصتها، حيث يتم تشغيلها من قبل شركة إيطالية لسنوات، في حين أن البنية التحتية والموظفين، بما في ذلك رئيس المحطة، تقع تحت إشراف شركة السكك الحديدية الوطنية (أو إس إي) التي تديرها الدولة.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1678267455779

مقتل 3 أشخاص في إطلاق قذيفة هاون بالخطأ في الهند

6408497f4c59b71bb978ac58

العثور على أكثر من 100 طفل مهاجر في مقطورة مهجورة في المكسيك

image (62)

أمين عام حلف الناتو يؤكد الحاجة لزيادة المساعدات لأوكرانيا

64083f7d423604565b4bd025

بعد تجربته الأولى مع بنس.. ترامب يفكر باختيار امرأة لتكون نائب عنه

2135146-431250508

البيت الأبيض يرحّب باقتراح قانون يتيح حظر تيك توك

6407d82642360458e905f236

شولتس يتوقع استمرار النزاع في أوكرانيا لفترة طويلة

أخبار متعلقة
image (37)

بايدن: قرار ترشحي لولاية ثانية غير نهائي

63e491374c59b7410d7ecced

رئيس مجلس الدوما الروسي: بايدن سجل نفسه في التاريخ كإرهابي

image (36)

ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألف شخص

image (35)

ماكرون يتعهد بمواصلة تسليح أوكرانيا

63e3599c4236041d546d6673

سياسي روسي يوضح المخطط الأمريكي بعد مغادرتها لأفغانستان

image (33)

الرئيس الأوكراني يزور المملكة المتحدة اليوم الأربعاء