الأربعاء 26-01-2022
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الأربعاء، 26-01-2022 06:19 م

انشطار سفينة مصرية بسبب الظروف الجوية ونجاة طاقمها

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الوكيل الاخباري - غرقت السفينة منساروز المصرية شمال غرب جزيرة كريت اليونانية بعد أن انشطرت لنصفين جراء الأحوال الجوية.اضافة اعلان


ووفق وسائل اعلام مصرية نجا جميع أفراد طاقم السفينة بعد هروع وحدات الإنقاذ اليونانية نحوها.

وحسب صحيفة المال المحلية كانت السفينة قد غادرت ميناء الإسكندرونة في تركيا وكانت متجهة إلى ليبيا محملة بالحديد، وبسبب الرياح السريعة جدا التي هبت في المنطقة انشطرت إلى نصفين.

والسفينة مملوكة لبعض رجال الأعمال المصريين من دمياط وطاقمها مكون من 12 فردا.

وتعرضت السفينة لأضرار بالغة وانقسمت إلى قسمين، بسبب الوزن الزائد الذي كانت تحمله السفينة، حيث تعد تلك السفينة الثانية من نوعها التي تغرق خلال الموسم الشتوي الحالي.

وتعرضت في ديسمبر الماضي السفينة سي كوين، إلى الغرق ولقى 3 مصرعهم مصري، وهندي، وسوري، بعد حالة الطقس السيئ الذي شهده البحر المتوسط.

 




 

 


 

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