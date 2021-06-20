الأحد 20-06-2021
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الأحد، 20-06-2021 01:43 م

انطلاق الانتخابات المحلية الفرنسية

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الوكيل الإخباري- انطلقت الجولة الأولى من الانتخابات المحلية الفرنسية، اليوم الأحد، حيث يدور النقاش حول قضايا النقل والمدارس والبنية التحتية، في انتخابات تعد "بروفة" للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقد تصل نسبة المشاركة في الجولة الأولى، اليوم الأحد، إلى مستوى قياسي منخفض.

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وتدور انتخابات مجلس القيادة في 13 منطقة في فرنسا، من بريتاني إلى بورغندي إلى الريفيرا الفرنسية، لكن السياسيين البارزين يستخدمونها كمنصة لاختبار الأفكار قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل.


وستتمكن الأحزاب التي تفوز بأكثر من 10% من الأصوات في الجولة الأولى للتصويت الإقليمي، اليوم الأحد، من التقدم إلى جولة الإعادة الحاسمة في 27 يونيو.

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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