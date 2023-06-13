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الثلاثاء، 13-06-2023 12:41 م

انفجار محطة وقود في صعيد مصر

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الوكيل الإخباري- رصدت وسائل الإعلام المصرية واقعة انفجار هائل لمحطة بنزين، اليوم الثلاثاء، في منطقة المعنا، التابعة لدائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

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كانت البداية عندما تلقت قوات الأمن إخطارا يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في محطة بنزين، في منطقة المعنا ببندر قنا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى مكان الحريق على الفور للسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتبين "إصابة فتحي كمال العبد، 55 عاما، حروق متفرقة، وتم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي".

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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