الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

إنذار 19 عيادة لمخالفتها شروط فرز النفايات الطبية

وزير الاوقاف : الديوان الملكي يوزع دعما نقدياً لبناء وحدات سكنية

وزير الأوقاف يرعى الملتقى الخيري في الأغوار الجنوبية

زيادة مقاعد المعيدين في الطب وطب الأسنان

حادث سير مروع في إربد

فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

بلعاوي لـ الوكيل المتحور الجديد من كورونا ليس خطرا

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: مطاعيم كورونا ستبقى مجانية

1.6 مليار دينار حجم حوالات الأردنيين في الخارج خلال 8 أشهر

وزير الداخلية: نسعى كأجهزة ‏حكومية أن يمتاز تعاملنا مع فصل الشتاء بجاهزية عالية

الخميس، 21-10-2021 10:36 ص

بالفيديو.. إطلاق نار وتحطيم محطة للمحروقات شمالي لبنان

مح


الوكيل الإخباري - أقدم مجهولون على إطلاق النار على إحدى محطات المحروقات شمالي لبنان، وتكسير جميع محتوياتها من ماكينات الوقود والشاشة والكاميرات والواجهات.

اضافة اعلان


وبحسب موقع "لبنان 24" فإن "أهالي منطقة العبدة استفاقوا على تعدي على محطة المصري حيث أقدم ملثمون مجهولون على إطلاق النار على المحطة المذكورة وتكسير جميع محتوياتها من ماكينات الوقود والشاشة والكاميرات والواجهات، من دون وقوع خسائر بشرية وفروا الى جهة مجهولة".


هذا وأقدم مواطنون لبنانيون، يوم أمس الأربعاء، على قطع الطرقات في عدد من المناطق، وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات، ليصل سعر صفيحة البنزين إلى 312 ألف و700 ليرة لبنانية.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61713a594c59b746e26b6f7d (1)

فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

زلزال 3

مصر تعلن تسجيل هزة أرضية جديدة

f6a5fe219ac5ca6f4aca47ce60b62374

العراق يستكمل إنجاز ساتر أمني مع سوريا

بريطانيا

بريطانيا تبرم اتفاقا تجاريا مع نيوزيلندا

قطر

قطر تلزم الوافدين والزائرين بالتأمين الصحي

ايران

إيران تعلن الإفراج عن سائقيها المحتجزين في أذربيجان

أخبار متعلقة
لبنان ٤

الجيش اللبناني يعلن اعتقال 9 أشخاص بينهم سوري على خلفية أحداث الطيونة

10202114152527405560601

الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

مخرخ

لبنان: 6 ضحايا وعدد من الجرحى جرّاء إطلاق النار على متظاهرين في الطيونة

6168195a423604633636ae95

الاتحاد الأوروبي يحمل السياسيين في لبنان مسؤولية تطورات الأوضاع في البلاد

6166b65d4236042da062eaa0

بيان تحذيري من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

888-10

سقوط طائرة مدنية لبنانية في البحر المتوسط