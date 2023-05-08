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الإثنين، 08-05-2023 02:08 م

معركة في البيت الأبيض حول طعام بايدن

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الوكيل الإخباري- أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن البيت الأبيض يشهد معركة بسبب الطعام غير الصحي الذي يتناوله الرئيس جو بايدن.

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وقال الموقع إن بايدن يفضل تناول الكربوهيدرات على الخضار، بينما السيدة الأولى جيل بايدن تدفع القائد الأعلى للقوات المسلحة، المزيد من الأسماك والخضروات سواء أحبها أم لا، وهو لم يحبها.

وأشار إلى أن المعركة على النظام الغذائي لبايدن هو مجرد خطوة واحدة من العديد من الخطوات العامة والخاصة التي اتخذها المساعدون المقربون والسيدة الأولى للحفاظ على صحة الرئيس البالغ من العمر 80 عاما الذي أعلن ترشحه لولاية ثانية، لافتا إلى أن بعض مساعدي بايدن لاحظوا منذ فترة طويلة أنه يأكل "كالطفل" بلوحة طعام تميل إلى اللون البيج، أي أن صحن طعامه لا يحتوي على الأطعمة المغذية كالفواكه والخضراوات.

ووفقا لمساعدي بايدن الحاليين والسابقين، تشمل أطباقه المفضلة زبدة الفول السوداني وشطائر المربى، والبيتزا، والبسكويت، والمعكرونة بالزبدة والصلصة الحمراء، والآيس كريم.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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