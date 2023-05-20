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السبت، 20-05-2023 09:14 ص

بدء تصويت الأتراك بالخارج في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية اليوم

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الوكيل الإخباري - يبدأ المواطنون الأتراك المقيمون بالخارج الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية.

وفاز الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى التي أقيمت يوم 14 مايو الجاري، لكنه فشل بفارق ضئيل في تحقيق الأغلبية المطلقة البالغة أكثر من 50%، ليضطر إلى خوض جولة إعادة.

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ويخوض أردوغان جولة الإعادة أمام خصمه كمال كليتشدار أوغلو، الذي حل في المركز الثاني.


وفي تركيا، يتوجه 61 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع يوم 28 مايو للاختيار بين المرشحين.


وستكون هذه هي أول مرة في تاريخ تركيا تجري فيها جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.


وفي الخارج، يمكن لنحو 4ر3 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من التصويت.


وتستضيف ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم والتي تضم 3 ملايين شخص من أصول تركية، يحق لنحو 5ر1 مليون شخص منهم التصويت في الانتخابات التركية.

 

وفي ألمانيا، سيكون بإمكان الناخبين الأتراك الإدلاء بأصواتهم حتى يوم 24 مايو في أي موقع من بين 17 موقعا، وفقا لهيئة الانتخابات التركية.

 

البيان

 




 

 


 

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