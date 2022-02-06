بعد حبس أنفاس العالم لـ 5 أيام.. المغرب يستعد لتشييع الطفل ريان

الوكيل الإخباري - من المتوقع أن تبدأ، اليوم الأحد، الاستعدادات في المغرب لتشييع جثمان الطفل ريان بعد تحديد أسباب الوفاة.

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وكان الديوان الملكي المغربي أعلن وفاة ريان بعد إخراجه من البئر الذي سقط فيه منذ 5 أيام.



وأوضح الديوان الملكي في بيان أن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا بوالدي ريان، وأعرب عن أحر تعازيه لكافة أفراد الأسرة. كما أعرب الملك عن تقديره لجهود السلطات الدؤوبة خلال عملية إخراج ريان من البئر.



وبعد أيام من الترقب والانتظار تمكنت فرق الانقاذ المغربية من انتشال الطفل ريان الذي ظل عالقا في البئر لمدة 5 أيام، غير أن آمال الانتظار صاحبها حزن كبير مع إعلان وفاة الطفل ريان.

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