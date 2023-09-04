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الإثنين، 04-09-2023 07:13 م

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل بشكل ذريع وكامل

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الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ما يواجهه "الهجوم الأوكراني المضاد"، ليس تباطؤاً مؤقتا، بل فشل ذريع وكامل، معربا عن أمله في أن تبوء محاولات شن هجوم آخر بالفشل أيضا.

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وقال بوتين بعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "في ما يتعلق بتعثر الهجوم المضاد، فهذا ليس تباطؤاً مؤقتا، بل فشل كامل. على أي حال، هو يبدو اليوم هكذا. دعونا نرى ما سيحدث بعد ذلك، وآمل أن يستمر الأمر على هذا النحو".

وقال الرئيس الروسي إن نظيره التركي يولي مسألة تسوية الوضع في أوكرانيا اهتماما كبيرا، لكن كييف ألقت الاتفاقات التي تم التوصل إليها عبر وساطته في سلة المهملات.

وأوضح بوتين: "بشأن جهود الرئيس أردوغان لحل الأزمة المحيطة بأوكرانيا، هو أولى هذا الأمر دائما ولا يزال اهتمامه، واليوم أولى هذا خلال المحادثات المباشرة اهتماما كبيرا. لكننا نعلم أن الاتفاق كان ضروريًا".

 




 

 


 

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