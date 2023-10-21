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السبت، 21-10-2023 11:06 م

بيان صادر عن دولة قطر بشأن الأحداث الراهنة

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الوكيل الاخباري - أكدت قطر، اليوم السبت، استمرار جهودها للإفراج عن الأسرى في قطاع غزة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم، تلقاه من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن قطر ستستمر في التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والشركاء الدوليين للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس وخفض التصعيد في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وسبل خفض التصعيد.

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