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الأحد، 15-08-2021 12:21 م

بينها مصر ودولتان عربيتان.. السعودية تمدد حظر العمرة على مواطني 13 دولة

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الوكيل الاخباري - باشرت السعودية مؤخرا استقبال طلبات المعتمرين من خارج المملكة بعد عام ونصف من تعليق عمرة الوافدين في إطار قيود جائحة كورونا، التي لا تزال سارية تجاه معتمري عدد كبير من الدول.

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وحسب تصريح أحد وكلاء السفر السعوديين، فإن "المملكة قررت رفع الحظر عن 23 دولة ليس بينها مصر المدرجة في قائمة الدول الممنوعة من أداء العمرة حتى إشعار آخر".


وأشارت مصادر سعودية إلى أن الدول التي رفع عنها الحظر بينها هونغ كونغ، أرمينيا، كوراكاو، الصين، نيكاراغوا، إيران، السويد، مقدونيا، ألمانيا، الولايات المتحدة، غينيا بيساو، تايوان، اليابان، إيرلندا، البرتغال، مكاو، بريطانيا، سويسرا، إيطاليا، فرنسا، جزر فيرو، ليبيريا، والجبل الأسود.


أما قائمة الدول التي ما زالت تخضع للحظر فتشمل مصر، لبنان، الإمارات، جنوب إفريقيا، الأرجنتين، البرازيل، إندونيسيا، فيتنام، تركيا، الهند، باكستان، أفغانستان، وإثيوبيا.


وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن "الطاقة الاستيعابية ستصل إلى 60 ألف معتمر موزعين على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريا"، مشيرة إلى أن إصدار التصاريح سيكون من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا" ضمن منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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