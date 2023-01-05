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الخميس، 05-01-2023 09:10 ص

تايوان توسع القيود المفروضة على تصدير السلع إلى روسيا وبيلاروس

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الوكيل الاخباري- أفادت وزارة اقتصاد تايوان أن الجزيرة وسعت القيود المفروضة على تصدير السلع عالية التقنية إلى روسيا وبيلاروس.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس: "بهدف تنفيذ التعاون الدولي ومنع تصدير السلع عالية التقنية من تايوان، والتي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية، أدخلت وزارة الاقتصاد في 4 يناير الجاري تعديلات على الأحكام ذات الصلة ووسعت القيود على الصادرات إلى روسيا وبيلاروس".

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وتضم القائمة المحدثة 52 مادة، بما فيها المواد المتعلقة بالطاقة النووية، والمواد الكيميائية، والمنتجات الهندسية.

وأعلنت وزارة خارجية تايوان في نهاية عام 2022 عن انضمامها إلى العقوبات الاقتصادية الدولية ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا ووعدت بالحفاظ على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وخاصة شددت تايوان، في إطار العقوبات، الرقابة على تصدير المنتجات عالية التقنية إلى روسيا. وقامت بتوسيع قائمة السلع عالية التقنية التي تخضع للرقابة الصارمة في حالة تصديرها إلى روسيا. وأعلنت تايوان أن تشديد هذه الرقابة يهدف إلى منع تصدير السلع عالية التقنية التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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