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الخميس، 07-12-2023 01:48 م

تحديد موعد الانتخابات الرئاسية الروسية

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الوكيل الاخباري- أعلن مجلس الاتحاد الروسي الـ17 من مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية في روسيا.

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وجاء في بيان مجلس الاتحاد: "تم تحديد الـ17 من مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية الروسية بموجب تشريع تبناه المجلس اليوم بالإجماع".

ووفقا للمادة 102 من الدستور الروسي فإن الدعوة لانتخابات الرئيس هي السلطة الحصرية لمجلس الاتحاد، كما أوضح النائب الأول لرئيس اللجنة الدستورية بمجلس الاتحاد فلاديمير بوليتاييف لوكالة "نوفوستي".

بدورها أشارت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا إلى إمكانية أن تجرى الانتخابات أيام 15 و16 و17 مارس 2024، وأن طلب التصويت لمدة ثلاثة أيام جاء من المواطنين الروس.

 




 

 


 

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