تحذيرات جديدة في مصر من منخفض جوي قوي

الوكيل الإخباري- كشف مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، أن البلاد "تتأثر بمنخفض جوي سطحي بقيم ضغطيه منخفضة يعمل على دفع كتله هوائية صحراوية".

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ولفت مركز معلومات تغير المناخ، إلى أن هناك حالة سريعة ومؤقتة من الاضطرابات الجوية تتأثر بها البلاد اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023.



وأشار إلى أن "المنخفض ينتج عنه، ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خاصة على مناطق وسط وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي الى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد "الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط" والصحراء الغربية الواحات على فترات متقطعة".



وأشار مركز المناخ، إلى "سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا وقد تتوغل داخل الدلتا وحتى القاهرة ومدن القناة وسيناء".



وأصدرت وزارة الزراعة المصرية متمثلة في مركز معلومات تغير المناخ، تحذيرات عاجلة للمواطنين بعد توقعها نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، اليوم الثلاثاء.

روسيا اليوم