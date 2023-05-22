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الإثنين، 22-05-2023 01:57 م

تركيا تعلن تحييد مسؤول في حزب العمال الكردستاني

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الوكيل الإخباري - تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد إمره شاهين، مسؤول الاتصالات بتنظيم حزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه السلطات على أنه إرهابي، وذلك في عملية شمال العراق.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" إن "تحييد الإرهابي شاهين جرى بعملية أمنية في منطقة غارا شمال العراق"، مبينة أن "شاهين كان يعد برامج حول طرق الاتصال السرية للتنظيم الإرهابي، بتعليمات من القيادي مراد قرايلان".

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وحسب المصادر فإن "شاهين التحق بتنظيم "بي كي كي" عام 2014، وقام بالعديد من العمليات الإرهابية ضد القوات التركية في ريف ولاية شرناق جنوب شرق تركيا. وفي عام 2019، انتقل شاهين إلى العراق وبدأ بإنتاج مواد متفجرة في شماله لصالح التنظيم"، مشيرة إلى أنه "اعتبارا من عام 2020، تولى مسؤولية وحدة القرصنة، حيث طور طرق الاتصال المشفرة التي يستخدمها أعضاء التنظيم الإرهابي".

 

RT

 




 

 


 

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