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الأحد، 09-10-2022 06:53 ص

تسمم عشرات الطلبة في المكسيك بظروف غامضة

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الوكيل الإخباري - أصيب ما لا يقل عن 57 طالبا بالتسمم بمادة غير معلومة، في مدرسة ثانوية بولاية تشياباس جنوبي المكسيك، حسبما قالت السلطات.

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وهذه حالة التسمم الثالثة في مدارس الولاية على مدى الأسبوعين الماضيين، مما أثار فزع الطلاب وغضب أولياء الأمور.


وقال معهد الضمان الاجتماعي المكسيكي، إن 57 طالبا مراهقا في منطقة بوتشيل الريفية وصلوا إلى المستشفى يعانون أعراض التسمم، الجمعة.


وأضاف المعهد أن أحد الطلاب في حالة "حرجة"، ونقل إلى مستشفى في عاصمة الولاية، بينما حالة الطلاب الآخرين مستقرة.


ولم تتكهن السلطات بأي سبب، لكن وسائل إعلام قالت إن بعض الآباء يعتقدون أن الطلاب تناولوا طعاما أو ماء ملوثا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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