الوكيل الإخباري- كتب موقع InfoBRICS أن المعايير التي تضعها لندن لصيانة دبابات "تشالنجر 2"، تجعل استخدام قوات كييف لها أمرا شبه مستحيل.

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وقال الموقع: "تعبر بريطانيا الآن عن خيبة أملها من كيفية استخدام دباباتها وتشكو من أن الضمانات التي قدمها نظام كييف، ليست كافية".



وأوضح أن بريطانيا تسعى حاليا للحصول على ضمانات من أوكرانيا بعدم استخدام دبابات "تشالنجر 2" في عمليات عسكرية خطيرة. بالإضافة إلى ذلك فيجب أن تتم صيانة ونقل هذه الدبابات في ظل ظروف خاصة، الأمر الذي يجعلها وحدة قتالية الأكثر غرابة في القوات الأوكرانية.



ودقق أن المعدات العسكرية الغربية ليست مخصصة للمشاركة في الأعمال القتالية على أرض شبيهة بالأوكرانية لا سيما بدون غطاء جوي، مذكرا أن الدبابات الغربية أكبر وأثقل من الدبابات الروسية والسوفيتية بنسبة 30%.

روسيا اليوم