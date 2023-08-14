دبابات لم تظهر في أرض المعركة في أوكرانيا.. فأين ذهبت؟

الوكيل الإخباري- صرح المقدم البريطاني، ستوارت كرووفورد، بأن دبابات "تشالنجر 2" التي قدمتها بريطانيا للقوات الأوكرانية لم تظهر في ساحة المعركة.

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وقال كرووفورد في حديث لصحيفة "Daily Express": "لا توجد هناك حتى الآن أي آثار لدبابات "تشالنجر 2". ومؤخرا كتب المراسل العسكري، جوناثان بيل، المتواجد حاليا في أوكرانيا على "تويتر" أنه سأل جنرالين أوكرانيين حول مكان تواجد هذه الدبابات. ورد بالقول إن القوات الأوكرانية لا تملكها. يجب ألا تقع في مكان آخر ولا تستخدم في المعارك".



واعترف المقدم البريطاني أيضا بأنه إذا ظهرت دبابات "تشالنجر 2" في ساحة المعركة، فسيكون مصيرها مؤسفا، إذ أنه لا يمكنها - مثل دبابة "ليوبارد" - مواجهة الألغام والمسيرات.



وأكد أنه في أي حالة من الأحوال لن تساعد هذه الدبابات في تعزيز القوات الأوكرانية.