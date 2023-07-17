درجات الحرارة في بلدة صينية تتجاوز الـ50 درجة مئوية

الوكيل الإخباري- سجلت بلدة نائية في شمال غرب الصين القاحل درجات حرارة تجاوزت الـ52 درجة مئوية يوم أمس الأحد، وهو رقم قياسي لبلد كان يكافح درجات حرارة وصلت 50 درجة تحت الصفر قبل ستة أشهر فقط.

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ووصلت درجات الحرارة في بلدة سانباو في منخفض توربان في شينجيانغ إلى 52.2 درجة مئوية يوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "شينجيانغ ديلي" الحكومية اليوم الاثنين، مع توقع استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية لمدة خمسة أيام أخرى على الأقل.



وحطمت درجة الحرارة يوم الأحد الرقم القياسي السابق البالغ 50.3 درجة مئوية، والذي تم قياسه في عام 2015 بالقرب من أيدينج، وهو حوض واسع من الكثبان الرملية والبحيرات الجافة على ارتفاع يزيد عن 150 مترا تحت مستوى سطح البحر.

روسيا اليوم