الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا حاولت مهاجمة روسيا باستخدام منطاد صغير تم تدميره بواسطة الدفاع الجوي الروسي فوق مقاطعة كورسك الروسية.



وجاء في بيان الوزارة: "في 16 أبريل، حوالي الساعة 08:15 بتوقيت موسكو، تم اعتراض محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام منطاد صغير الحجم هاجم أهدافا على الأراضي الروسية. وقد تم تدمير المنطاد بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي منطقة كورسك".

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وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام مهاجمة أهداف مدنية على الأراضي الروسية، حيث أصيبت امرأة في منطقة كورسك بنيران القوات المسلحة الأوكرانية يوم الجمعة 5 أبريل. وقبلها، في 4 أبريل، بعد هجوم طائرة مسيرة على كورسك، اندلع حريق في مركز تنمية الإبداع للأطفال. كما نشر الحاكم الإقليمي للمنطقة معلومات عن اندلاع حريق بالقرب من السوق المركزي في كورسك، بعد إسقاط طائرة مسيرة.