الثلاثاء 16-04-2024
الوكيل الاخباري
 

طائرات إسرائيلية تقصف منازل سكنية شمال مخيم النصيرات

شهداء في قصف استهدف سيارة للشرطة وسط مدينة غزة

مسؤولون أميركيون يكشفون معلومات عن رد إسرائيل المحتمل

وزارة التربية تحتفي بيوم العلم

الملك وولي العهد يزوران المفرق بمناسبة اليوبيل الفضي

الصفدي: الاتحاد الأوروبي قدم 900 مليون يورو مساعدات للأردن في 6 أشهر

بريزات: 70% تراجع الحركة السياحية في البترا بسبب الأحداث في المنطقة

أوكرانيا حاولت مهاجمة روسيا باستخدام منطاد

تطورات سعر الدولار في مصر بعد ارتفاعه المفاجئ

صحة غزة: 33843 شهيدا و76575 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي

الثلاثاء، 16-04-2024 01:18 م

أوكرانيا حاولت مهاجمة روسيا باستخدام منطاد

661e4e2c423604463200d748


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا حاولت مهاجمة روسيا باستخدام منطاد صغير تم تدميره بواسطة الدفاع الجوي الروسي فوق مقاطعة كورسك الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: "في 16 أبريل، حوالي الساعة 08:15 بتوقيت موسكو، تم اعتراض محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام منطاد صغير الحجم هاجم أهدافا على الأراضي الروسية. وقد تم تدمير المنطاد بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي منطقة كورسك".

اضافة اعلان

 

وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام مهاجمة أهداف مدنية على الأراضي الروسية، حيث أصيبت امرأة في منطقة كورسك بنيران القوات المسلحة الأوكرانية يوم الجمعة 5 أبريل. وقبلها، في 4 أبريل، بعد هجوم طائرة مسيرة على كورسك، اندلع حريق في مركز تنمية الإبداع للأطفال. كما نشر الحاكم الإقليمي للمنطقة معلومات عن اندلاع حريق بالقرب من السوق المركزي في كورسك، بعد إسقاط طائرة مسيرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
528242_4_1702547635

حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال

thumbs_b_c_ec865253cdbfdea8d02a3e7205f86179

الخارجية الألمانية: الهجوم الإيراني على إسرائيل غير مسبوق

33

مسؤولون أميركيون يكشفون معلومات عن رد إسرائيل المحتمل

Screenshot 2024-04-16 132458

توبيخ ألماني نمساوي لبوريل بسبب انتقاده إسرائيل

661e3ee94236041b561b95b1

مصر.. خفض أسعار الخبز لأول مرة منذ سنوات

661e38f74c59b744a62a367f

تغييرات جديدة في الحكومة المصرية

أخبار متعلقة
6606549a4c59b77f022abc94

انفجارات عنيفة في مواقع البنية التحتية بأنحاء أوكرانيا

6604b72742360449b007e228

بوتين يصف تجربته في قيادة المروحية

660500174c59b717a90d22f8

طواقم صواريخ "يارس" الاستراتيجية النووية الروسية تتدرب على تنفيذ مهام خاصة

6603c71b4c59b7180d2da5c8

زاخاروفا: واشنطن فضحت نفسها حينما باشرت بالصراخ

6603a9db4c59b7489d07b066

الدفاع الروسية: اعتراض 18 قذيفة أوكرانية فوق بيلغورود

111

الجيش الروسي يضرب مواقع للمخابرات والصناعة الدفاعية الأوكرانية