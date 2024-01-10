كيم يتفقد مصانع الذخائر في كوريا الشمالية

الوكيل الإخباري - تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مصانع الذخيرة الرئيسية في البلاد يومي 8 و9 يناير الجاري، للاطلاع على سير إنتاج الأسلحة والمعدات.



وكان في استقبال كيم كبار المسؤولين والعمال في مصانع الذخيرة الكبرى، وقام بتشجيعهم على مواصلة العمل بجد من أجل تحقيق هدف الإنتاج الضخم للعام الجديد.

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وأعرب كيم عن تقديره الكبير للمصانع لخوضها "النضال الوطني" من أجل تحقيق هدف إنتاج الذخائر بنجاح، وهو الهدف الذي حدده المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري والاجتماع الموسع السابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري.



في غضون ذلك، وصف الزعيم الكوري الشمالي كوريا الجنوبية بأنها "العدو الرئيسي" للبلاد، وقال إنه "ليست لديه نية لتجنب الحرب".



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن كيم هدد بإبادة الجنوب إذا حاول استخدام القوة ضد الشمال، وذلك أثناء تفقده مصانع الذخيرة الرئيسية يومي الاثنين والثلاثاء.



