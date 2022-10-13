روسيا تختبر طائرات مدنية جديدة

الوكيل الإخباري- أعلن مصنع " UZGA" الروسي أن الاختبارات تجرى على طائرات LMS-901 Baikal بنجاح.



وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحافية للمصنع "إن الرحلات الجوية المنظمة لاختبار طائرات LMS-901 Baikal المدنية الصغيرة ذات الـ 9 مقاعد للركاب تجري باستمرار وتجاح، وأظهرت الاختبارات التي أجريت على هذه الطائرات في سبتمبر الفائت أن Baikal قادرة على الإقلاع بسلاسة من المدرجات الخرسانية والمدرجات غير المعبدة".

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وأشار البيان إلى أن أول نموذج من هذه الطائرات أقلع في أول رحلة اختبارية في 30 يناير من العام الجاري، وأن الاختبارات ما تزال مستمرة على هذه الطائرات بالقرب من يكاترينبورغ الروسية، ومن المفترض أن يتم طرح الإصدار الأساسي لهذه الطائرة عام 2023، وأن يطلق إنتاجها بأعداد كبيرة عام 2024.

روسيا اليوم