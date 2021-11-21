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الأحد، 21-11-2021 08:08 م

روسيا تسجل زيادة تدفق المهاجرين للعبور إلى الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الاخباري- كشف ألكسندر غريبينكين نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، عن ازدياد تدفق طالبي اللجوء على روسيا للعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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وفي تصريحات صحفية قال: "نسجل ازدياد تدفق مواطني بلدان الشرقين الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرقي آسيا على بلادنا للعبور منها إلى دول الاتحاد الأوروبي بحثا عن حياة أفضل".

وأشار إلى أن الهجرة غير الشرعية لا تزال تمثل مشكلة حادة حتى في ظروف جائحة كورونا، وأن معظم هؤلاء يدخلون الأراضي الروسية قادمين من دول آسيا الوسطى وأوكرانيا ومولدوفا.

وقال غريبينكين إن أكثر من 20 ألف مواطن أجنبي يتم ضبطهم على حدود روسيا سنويا لدى محاولتهم دخول أراضينا بصورة لا شرعية، مضيفا أن السلطات نجحت خلال عامي 2020 و2021 في وقف أنشطة 182 مهرّبا للمهاجرين، إضافة إلى منع دخول 22,4 ألف أجنبي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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