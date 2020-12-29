الثلاثاء 29-12-2020
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الثلاثاء، 29-12-2020 04:47 م

روسيا تصدر جوازات سفر خاصة لمن تلقوا لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، إن روسيا سوف تصدر جوازات سفر خاصة للأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف موراشكو: ”يمكن الحصول على جواز سفر اللقاح عبر الموقع الإلكتروني للخدمات في يناير المقبل“.

وبذلك تكون روسيا أول دولة تصدر ”جواز سفر الكورونا“.

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وسمحت السلطات الروسية الأسبوع الماضي لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما التقدم بطلب لتلقي لقاح ”سبوتنيك في“.

كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر تلقي لقاح ”سبوتنيك في“ بعد أصبح ذلك ممكنا لفئته العمرية.

وبدأت روسيا حملة تطعيم شاملة طوعية بلقاح ”سبوتنيك في“ محلي الصنع بداية كانون الأول/ ديسمبر.

ويبدو أن ”جواز سفر الكورونا“ سوف يصبح ضروريا للسفر خلال عام 2021، بعد أن أصبح حقيقة.

 

المصدر:إرم


 




 

 


 

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