روسيا تنتج طائرة مسيرة حربية جديدة

الوكيل الإخباري - اخترع مهندسو شركة "كرونشتادت" الروسية طائرة مسيرة جديدةفي روسيا .

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وأطلقوا عليها "سيريوس". وقد ظهر نموذج يمثل طائرة "سيريوس" في معرض أسلحة الجيش الروسي في صيف عام 2020.



والآن يجري العمل على صنع النموذج التجريبي. وقال مصدر صناعي عسكري لـ"سبوتنيك" إن من المقرر أن تنتهي شركة "كرونشتادت" من صنع النموذج التجريبي في عام 2022 وتبدأ باختباره في نفس العام.



وأضاف أن بإمكان طائرة "سيريوس" أن تحمل صواريخ تزن 100 كيلوغرام من فئة جو/سطح، وقنابل يمكن أن يتراوح وزنها بين 50 و250 كيلوغراما.



وكانت شركة "كرونشتادت" قد أعلنت أن باع جناح طائرة "سيريوس" يبلغ 23 مترا، وسرعتها 180 كيلومترا في الساعة. ويمكنها أن تصعد إلى ارتفاع 7000 متر، وتبقى في الجو لمدة 20 ساعة.

سبوتنيك عربي