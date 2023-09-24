روسيا تنزل إلى المياه قريبا سفينتين صاروخيتين جديدتين

الوكيل الاخباري-

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أعلن مصنع "آمور" الروسي أنه سينزل إلى المياه قريبا سفينتين جديدتين طورهما لصالح سلاح البحرية في الجيش.وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع: "في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري سيشهد مصنعنا احتفالية ستخصص لإنزال سفينتي رجيف وأودومليا إلى المياه، تم تطوير هاتين السفينتين في إطار المشروع الحكومي 22800 لصالح الجيش الروسي".وأشار البيان إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد وقعت مع مصنع "آمور" عقودا للحصول على 4 سفن صاروخية لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش، وبدأ تصنيع أول سفنتين في إطار المشروع 2280 عام 2019، ومن المفترض أن تدخلا الخدمة لصالح الجيش الروسي عام 2026.