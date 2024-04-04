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الخميس، 04-04-2024 11:18 ص

روسيا.. نجاح اختبار منظومة جديدة مضادة للدرونات

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الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام روسية أن وحدات الجيش المشاركة في العملية العسكرية الخاصة نجحت باختبار منظومة جديدة مضادة لدرونات FPV الانتحارية.

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وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية قال أندريه إيفانوف المتحدث ممثل الشركة المطورة للمنظومة:"منظومة الحرب الإلكترونية الجديدة التي طورناها لإسكات مختلف أنواع درونات FPV الانتحارية تم اختبارها بنجاح خلال العملية العسكرية الخاصة".


وأضاف:"تم تصميم هذه المنظومة لحماية المعدات العسكرية من خطر درونات FPV الهجومية الحديثة بمختلف أنواعها، تحدث هذه المنظومة تداخلا واسع النطاق في ترددات قنوات التحكم بالدرونات، بما فيها الترددات المتغيرة، لقد أثبتت الاختبارات التي أجريت عليها مدى فاعليتها".

وأشار إيفانوف إلى أن المنظومة الجديدة يمكن تركيبها على جميع المنشآت العسكرية والمدنية، كما يمكن استعمالها لحماية الآليات والمعدات العسكرية وسيارات الإسعاف ووسائل النقل العام، أو لحماية نقاط التفتيش ومحطات الحافلات على سبيل المثال.


وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المنظومة الجديدة تمكنت بنجاح من إسكات عدة أنواع من درونات FPV بأحجام مختلفة، وتبلغ تكلفتها حوالي 300 ألف روبل (3250 دولار تقريبا).

 

RT

 




 

 


 

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