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الثلاثاء، 24-01-2023 10:28 ص

روغوف: القوات الروسية تمكنت من استطلاع وكشف مواقع الدفاعات الأولى للقوات الأوكرانية في زابوروجيه

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الوكيل الاخباري- قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، إن وحدات الجيش الروسي تمكنت من كشف مواقع الدفاعات الأولى للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوروجيه.

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وأضاف روغوف: "يواصل جيشنا عمليات الاستطلاع والتقدم في منطقة زابوروجيه. حيث تم فتح واستكشاف المواقع الدفاعية للقوات الأوكرانية في الخط الأول والثاني والثالث لدفاعات الجيش الأوكراني".

وأشار روغوف في تصريحات سابقة إلى أن القوات الأوكرانية تحول المصانع في مدينة زابوروجيه إلى مخابئ عسكرية ومعاقل دفاعية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الهجمات الرئيسية للجيش الروسي في زابوروجيه تجري في منطقة مدينتي أوريخوف وغوليايبول.

وتواصل القوات الروسية تقدمها في محور زاباروجيه وسط سيطرة الجيش الروسي على مواقع مهمة في المنطقة وإلحاق هزائم فادحة بالجيش الأوكراني.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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