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الإثنين، 29-01-2024 07:36 ص

رويترز تكشف الحالة الصحية للعسكريين الأمريكيين المصابين جراء الهجوم

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الوكيل الاخباري - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أمريكي لم تكشف اسمه بأن الهجوم على القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية السورية تسبب بإصابة 34 جنديا أمريكيا بجراح متفاوتة في الرأس بينها إصابات دماغية.

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وأضاف ذات المصدر للوكالة أنه "تم فحص ما لا يقل عن 34 عسكريا للتأكد من سلامتهم وأنهم لم يتلقوا أي إصابات دماغية محتملة أو ارتجاجا دماغيا، وتم إجلاؤهم من القاعدة لتلقي العلاج".


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية .


 




 

 


 

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