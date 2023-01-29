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الأحد، 29-01-2023 09:19 ص

ريابكوف يوضح سبب القرار الأمريكي بتزويد كييف بالدبابات

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الوكيل الاخباري- قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن تصريحات واشنطن بأن توريد دبابات أبرامز إلى سلطات كييف ليس تصعيدا، هو إنكار واقع واضح للعيان.

وأشار ريابكوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة للمحافظة على وحدة الصف في الناتو.

وشدد نائب الوزير، على أن إرسال كتيبة دبابات إلى أوكرانيا، "خطوة مدمرة للغاية" من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك من وجهة نظر "محاولة تنفيذ سيناريو تصعيد واضح في أوكرانيا".

وأضاف: "ومن المفارقات أن المسؤولين الأمريكيين يزعمون بأن توريد مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة أكثر فأكثر، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا، ليس تصعيدا. وبشكل عام، كان هناك الكثير من الاقتباسات المباشرة من أورويل مؤخرا في تصريحات كل من ممثلي واشنطن والناتو. يقولون: السلام -هو الحرب. هذا حرفيا ما يقال كل يوم من المنصات العالية وفي المكاتب العليا في الغرب. والآن بعد القرارات بخصوص إرسال دبابات أبرامز بأعداد كبيرة، يبدأ الكلام حول أن هذا ليس تصعيدا. إنهم يحاولون إنكار الحقيقة الدامغة".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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