زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

الوكيل الاخباري - أطلق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.



وقال زيلينسكي، في رسالة فيديو نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "بضغطة واحدة يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا"، معلنا عن منصة "يونايتد 24"، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية.

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